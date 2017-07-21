Берлин, 21 июля, 2017, 06:47 — ИА Регнум. В Германии выросло количество потенциально опасных исламистов: больше всего опасности исходит от праворадикальных экстремистов, пишет 21 июля Frankfurter Rundschau.

Getty Images Радикальный исламизм

Об этом изданию сообщил глава Федерального управления уголовной полиции ФРГ Хольгер Мюнх.

Он сообщил, что «в конце января 2017 года их насчитывалось 570 человек, в феврале — 600, в мае — 650, июле их уже около 700».

Мюнх подчеркивает, что проблема с потенциально опасными исламистами возросла два года назад, когда в 2015 году наплыв беженцев «побил все рекорды»: тогда в Германию прибыли около миллиона мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Он также отметил, что в Германии наблюдается рост «радикализации общественности» со стороны самих граждан ФРГ, большинство которых недовольны политикой правительства по отношению к беженцам, добавляет издание.