Сеул, 21 июля, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Южная Корея призывает власти КНДР ответить на предложение о возобновлении переговоров на уровне представителей военных ведомств, передаёт агентство «Рёнхап».

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Как говорится в заявлении Минобороны Южной Кореи, ранее озвученное Сеулом предложение провести консультации 21 июля так и осталось без ответа.

«Мы вновь призываем Север отреагировать утвердительно на наше предложение в кратчайшие сроки», — отмечается в заявлении.

Напомним, с предложением к Пхеньяну возобновить переговоры военных ведомств Сеул выступил 17 июля. Также в Южной Корее предложили организовать 1 августа консультации по линии Красного Креста.

Ситуация на Корейском полуострове серьёзно обострилась в последние месяцы после объявленного новой администрацией США намерения положить конец развитию ядерной программы КНДР и пойти для этого на любые шаги.

Тем временем Пхеньян продолжает регулярные испытания баллистических, сопровождаемые воинственной риторикой, в первую очередь, в адрес Вашингтона.