Варшава, 21 июля, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Более 50 тыс. человек вышли 20 июля на демонстрацию в Варшаве с требованием к президенту Польши Анджею Дуде наложить вето на законопроект о судебной реформе, пишет Der Spiegel.

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Критики реформы убеждены, что она «похоронит принцип разделения властей и подорвет демократию в Польше».

Депутаты крупнейшей оппозиционной фракции «Гражданская платформа» отметили, что «демократия в Польше умирает». Бывший министр юстиции Борис Будка призвал главу правящей партии «Права и справедливости» Ярослава Качиньского уважать принцип разделения властей.

Президент Польши Анджей Дуда еще 18 июля не спешил с подписанием законопроекта. Он предложил внести в него поправку, суть которой в избрании членов Национального судебного совета (НСС) парламентским большинством в 3/5 голосов.

Однако дело пока не движется, пишут польские СМИ. Остается неясно, состоится ли окончательное принятие законопроекта, которое намечено на ближайшее время.

Напомним, 14 июля польский сенат (верхняя палата парламента) вслед за сеймом (нижняя палата парламента) одобрил законопроект, расширяющий полномочия парламента при назначении судей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно законопроекту, 15 из 25 судей НСС будут избираться нижней палатой парламента. Остальные десять судей будут назначаться президентом, а также нижней и верхней палатами парламента.

Комиссар по правам человека Совета Европы Нильс Муйжниекс подчеркнул, что «новый закон нарушает конституционный принцип разделения властей».