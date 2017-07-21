Берлин, 21 июля, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Дипломатический кризис между Германией и Турцией продолжает усугубляться: Анкара недовольна «жесткими мерами осторожности» по отношению к Турции, которые были выдвинуты немецким министром иностранных дел Габриэлем Зигмаром, пишет 20 июля Die Tagesschau.

Kurdpress.com Реджеп Эрдоган и Ангела Меркель

Главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу «были неприятны» высказывания Зигмара, который рекомендовал гражданам ФРГ не посещать без крайней необходимости Турцию, и не исключил введение против Анкары экономических санкций.

«Я по-прежнему называю его своим другом, — отметил Чавушоглу, — но в любых разногласиях главное — это вести диалог. Между нашими странами наблюдается серьезный кризис доверия».

Турецкий министр подчеркнул, что «двусторонние отношения должны вестись не шантажом и угрозами, а на основе международно-признанных норм».

«Мы, как и прежде, хотим видеть Германию в роли нашего союзника и дружественной нам страны», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Зигмар заявил 20 июля, что «Германия рассмотрит вариант введения экономических ограничений против Турции в качестве ответного шага на аресты немецких правозащитников в Анкаре».

Помимо этого, он порекомендовал представителям деловых кругов Германии «избегать любого инвестирования в Турцию».