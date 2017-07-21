Вашингтон, 21 июля, 2017, 04:05 — ИА Регнум. Совет директоров Международного валютного фонда пока лишь «на принципиальном уровне» одобрил выделение Афинам очередного кредитного транша в размере 1,6 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба МВФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Michael Marcovici Деньги

«Соглашение, поддерживающее программу экономического урегулирования, было одобрено на принципиальном уровне. Это означает, что оно вступит в силу только после того, как фонд получит конкретные и надёжные заверения европейских партнёров Греции, гарантирующие устойчивости долга, и при условии, что экономическая программа Греции продолжит реализовываться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для вступления в силу соглашения должно быть принято второе решение Исполнительного совета МВФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года парламент Греции одобрил законопроект о введении в стране новых мер жёсткой экономии в соответствии с требованиями международные кредиторы Афин.

Документ предполагает сокращение расходов греческого бюджета путём урезания пенсионных выплат на 18% и снижения социальных пособий, а также повышение налогов. Кроме этого, предусматривается возможность коллективных увольнений служащих.

Напомним, по условиям соглашения с кредиторами Греция должна добиться бюджетной экономии около 1% ВВП в 2019 году.