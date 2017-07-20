Кишинёв, 21 июля, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Следующие парламентские выборы в Молдавии будут проходить по смешанной избирательной системе. Об этом заявил 20 июля на пресс-конференции в парламенте спикер законодательного органа Молдавии Андриан Канду, передает корреспондент ИА REGNUM.

jurnal.md Владимир Плахотнюк и Игорь Додон

«Это новое начало в политической жизни Молдавии. Мы надеемся, что это приведет к смене политического класса, депутаты будут ближе к народу, станут более неподкупными и ответственными перед избирателями», — заявил Канду.

Лидер фракции Либерал-демократической партии Тудор Делиу заявил, что принятие смешанной системы «отбросило Молдавию назад», и в этот день «была уничтожена последняя надежда на то, чтобы построить демократическую страну».

Зампред Нашей партии Дмитрий Чубашенко заявил, что президент-социалист Игорь Додон «окончательно лег в постель» с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Напомним, парламент Молдавии 20 июля проголосовал во втором, окончательном чтении за введение смешанной избирательной системы, предложенной социалистами и демократами. Проект поддержали 74 депутата — демократы и социалисты (за исключением депутата из Гагаузии Федора Гагауза), а также лояльная властям группа «народных европейцев». Заседание парламента проходило на фоне массовых протестов оппозиции против избирательной реформы, а представители парламентской оппозиции покинули зал заседаний в знак протеста. Спустя пару часов президент Додон подписал закон, заявив, что «открывается новая страница в современной истории Молдавии».

Поддержанное Игорем Додоном и социалистами изменение избирательной системы, напомним, выгодно правящей Демпартии Молдавии и ее лидеру Владимиру Плахотнюку, проводящему жесткий антироссийский курс. По мнению подавляющего большинства молдавских экспертов, главная цель реформы — сохранение Демпартии и Плахотнюка у власти после парламентских выборов 2018 года. Венецианская комиссия, куда Кишинев обратился за экспертизой, рекомендовала властям отказаться от проведения реформы. Однако авторы реформы заявили, что все равно примут проект.