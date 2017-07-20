Лос-Анджелес, США, 21 июля, 2017, 00:35 — ИА Регнум. В США покончил с собой солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон, передаёт портал TVZ.

Chiragddude Честер Беннингтон — вокалист группы Linkin Park

Источник в местных правоохранительных органах сообщил, что тело 41-летнего музыканта было обнаружено в его доме в калифорнийском городе Палос Вердес Эстейтс.

Сообщается, что у Беннингтона осталось шестеро детей от двух браков, на момент смерти он был женат второй раз.

По сообщениям СМИ, музыкант в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Ранее он уже заявлял о желании покончить с собой из-за домогательств, которые переживал в детстве.

Смерть Беннингтона подтвердили его коллеги по группе. «Шокирован и убит горем, но это правда. Официальное заявление вскоре появится», — написал Майк Шинода в своём микроблоге в Twitter.

Честер Беннингтон также являлся вокалистом группы Dead by Sunrise, ранее был участником групп Grey Daze и Stone Temple Pilots.