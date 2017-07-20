Москва, 20 июля, 2017, 22:04 — ИА Регнум. Законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров» призван легализовать участки, находящиеся на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения лесных поселков к категории населенных пунктов.

Иван Шишкин. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872

Документ направлен на устранение несоответствия сведений, носящих взаимоисключающий характер, в Едином государственном реестре недвижимости и Государственном лесном реестре.

Активистам Народного фронта удалось запретить передачу участков, расположенных на территории национальных парков, в частные руки, и отстоять положение, согласно которому при включении лесов в состав населенных пунктов, им будет придаваться статус «городских», что должно будет их спасти от вырубок с последующей застройкой.

Вместе с этим Народный фронт добился проведения компенсационного лесовосстановления на незанятых лесами площадях, входящих в состав земель лесного фонда. В первоначальной версии общественники предлагали компенсировать утраченные земли лесного фонда, вследствие проведения «лесной амнистии», землями иных категорий с обязательным общественным обсуждением этой процедуры. Компенсируемые участки лесопарковых зон по своему экологическому значению и размерам не должны были ни в чем уступать утраченным землям, но это предложение общественников было отвергнуто по требованию Правительства РФ.

Координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев отметил, что при принятии «лесной амнистии» по требованию Правительства РФ не были учтены и другие важные поправки Народного фронта.

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Так, активисты ОНФ предлагали, чтобы «лесная амнистия» распространялась только на участки, полученные собственниками до августа 2008 года, когда в российском законодательстве действовала норма, по которой дачные поселки могли возникать на землях лесного фонда. Впоследствии это было запрещено.

«Еще одна поправка, которую мы предлагали — это ограничение площади лесов: «лесная амнистия» не должна была распространяться на участки, размер которых превышает установленную в регионе РФ максимальную площадь. Вместе с «бабушками» с шестью сотками не должны были амнистироваться и «дедушки» с гольф-полями. Кроме того, мы предлагали, чтобы взамен лесных участков, на которых граждане не успели ничего построить, выдавались участки аналогичной площади на землях иных категорий, но и оба этих предложения были вычеркнуты из конечного варианта законопроекта по требованию Правительства РФ», — сообщил Николай Будуев.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ, председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Ольги Тимофеевой, ОНФ будет требовать, чтобы исполнение закона о «лесной амнистии» находилось на жестком общественном и парламентском контроле.

«На Государственную думу было оказано беспрецедентное давление. Защита людей и леса при этом мало кого волновала. Многие наши предложения были услышаны, в том числе — в части неприкосновенности ОППТ — лично спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Однако, предложение о введении понятных критериев амнистируемых участков и ограничении их площадей Правительство РФ сочло неисполнимым. В связи с этим, мы видим серьезные риски того, что в представленной депутатам ко второму чтению трактовке законопроекта амнистия может превратиться в простое разбазаривание государственного имущества. В связи с этим мы требуем установления жесткого и всеобъемлющего парламентского контроля за реализацией принимаемого законопроекта, закрепленного специальным Постановлением Госдумы. Нельзя допустить бесконтрольной раздачи земель лесного фонда — легких нашей страны, экологического базиса нашей страны. Уверена, общественность, которая сопровождала работу депутатов на протяжении всего рассмотрения и активно вносившая свои предложения, тоже к этой работе присоединится. Мы призываем всех граждан бдительно следить за исполнением федерального закона о «лесной амнистии», и если вы увидите, что около вашего дома рубят лес, то обязательно информируйте об этом Общероссийский народный фронт, и мы вместе с прокуратурой будем выходить в суд по всем таким случаям», — рассказала журналистам Ольга Тимофеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне рассмотрения в нижней палате парламента законопроекта о «лесной амнистии» во втором чтении активисты ОНФ провели у здания Госдумы пикеты и раздавали листовки, в которых изложена суть предлагаемых Народным фронтом поправок.

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