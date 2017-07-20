Калининград, 20 июля, 2017, 21:57 — ИА Регнум. Мотострелковый полк армейского корпуса Балтийского флота провел учения по уничтожению условных террористов, сообщили 20 июля в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Минобороны России Бойцы мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота на учениях

«В мотострелковом полку армейского корпуса Балтийского флота (БФ), дислоцированном в Калининграде, проведено учение по противодействию терроризму», — сообщили в пресс-службе.

Маневры преследовали цель научиться эффективно действовать в условиях угрозы теракта. Кроме того, была отработана учебная спецоперация по ликвидации незаконного формирования. По легенде, участники НВФ пытались захватить склад спецтехники и были убиты.

Отмечается, что в маневрах приняли участие подразделения военной полиции Калининградского гарнизона.

«Всего на мероприятие привлекалось около 100 военнослужащих, было задействовано до 10 единиц военной техники — боевые машины пехоты БПМ-2 и бронетранспортеры БТР-82А», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля мотострелковая часть общевойсковой армии в Ростовской области была поднята по тревоге для проверки боевой готовности. На учениях были отработаны элементы отражения нападений условного противника из засад и с воздуха.

При этом военные применяли силы боевого охранения и средства противовоздушной обороны. Также были задействованы беспилотники.