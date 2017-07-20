Калининград, 20 июля, 2017, 21:57 — ИА Регнум. В Калининградской области начата доследственная проверка по сообщению об отравлении студентов стройотряда. Как сообщили сегодня, 20 июля, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, инцидент произошел на базе в комплексе «Майский» поселка Совхозное в черте областного центра.

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Сообщение поступило в правоохранительные органы сегодня около 13:30. По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина 19 июля обратился 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсико-инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области.

В настоящее время проводится исчерпывающий комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Комплекс «Майский» представляет собой общежитие для сезонных рабочих. На сайте-визитке в интернете об этом заведении сказано: «Общежитие для рабочих и вкусная столовая для всех!»