Вашингтон, 20 июля, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добился устного разрешения от американского правительства на постройку тоннеля с разреженным воздухом, который он сам называет Hyperloop, соединяющего Нью-Йорк и Вашингтон.

OnInnovation Илон Маск

Об этом Маск сообщил на своей странице в Twitter.

«Мною получено устное разрешение от правительства на создание силами The Boring Company подземной гиперпетли Нью-Йорк — Филадельфия — Балтимор — Вашингтон», — указал Илон Маск.

По словам предпринимателя, этот тоннель соединит центры городов, а внутри него будет двигаться сверхскоростной пассажирский поезд, способный преодолеть 250 км, разделяющие два города, за 29 минут.

Вход и выход пассажиры этого транспортного средства будут осуществлять через лифты.

Илон Маск уточнил, что теперь ему предстоит добиться официального разрешения на строительство «гиперпетли», однако пообещал, что это не потребует длительного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года Маск рассказал о планах построить в Лос-Анджелесе тоннель, чтобы разгрузить дорожную сеть города. Буровые работы начала новая компания Маска The Boring Company. Предполагается, что подземная сеть будет состоять примерно из 30 уровней тоннелей. При этом автомобили смогут передвигаться по ним со скоростью более 200 километров в час.