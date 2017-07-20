Лондон, 20 июля, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Британия, кажется, согласна платить за развод, но пока не определилась, сколько, считает The Guardian. «По словам переговорщика от ЕС Мишеля Барнье, стороны провели два дня в жарких, острых, но плодотворных дискуссиях, — сообщают корреспонденты издания Дэниел Боффи, Дженнифер Ранкин и Дэн Робертс из Брюсселя. — Британский министр брексита Дэвид Дэвис жалуется на то, что европейцы не желают быть гибкими при обсуждении вопросов».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дэвис, скорее всего, имеет в виду нежелание команды Евросоюза идти на какие-то уступки, — полагают авторы. — Тем не менее он уверен, что уступать придется обеим сторонам».

Читайте также: «Британия готова платить за Брексит £87 млрд, хотя и 1 млрд — много»

По расчетам делегации от ЕС, отступные за выход, которые будет платить Лондон, должны составить 75 млрд евро — по сравнению с кочевавшей по страницам западной прессы цифрой 100 млрд, аппетит Евросоюза снизился на четверть.

Впрочем, конкретики пока нет. «Стороны сошлись на том, что могут пока достичь принципиального соглашения между собой на методологии расчета, а не на его размерах, — подчеркивают журналисты, отмечающие при этом слова Барнье: — Британия должна к началу осени определиться со своим предложением суммы платежа».