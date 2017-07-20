Берн, 20 июля, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Отставка генерала Пьера де Вилье, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Франции, — подтверждение твердости Эммануэля Макрона как руководителя, считает франкоязычная версия швейцарской Le Temps.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макролеон

«В ходу две версии объяснения случившегося, — пишет корреспондент издания Ришар Верли. — Первая — желание Макрона сократить расходы на 850 миллионов евро, что позволит Франции впервые за последние годы вписаться в установленную Евросоюзом норму дефицита бюджета 3%. Вторая — личный спор двух волевых лидеров, первый из которых [президент] решил утвердиться как волевой руководитель [после мягкотелого Олланда], а второй считает, что в период роста международной напряженности расходы на армию надо увеличивать, а не сокращать».

Автор совершенно не уделяет внимания вопросу, как собирается глава французского государства решать задачу соответствия требованиям Дональда Трампа об увеличении военных бюджетов стран — членов НАТО до 2% от ВВП каждой из них. Впрочем, хозяин Елисейского дворца тоже пока не касался этой щекотливой темы.

«Макрон явно решил показать, что он — крутой руководитель и не отступится от заявленных им реформ, — делает вывод журналист. — Но в случае с военными у президента есть одна проблема: Макрон — единственный из французских лидеров, не служивший никогда в армии. Удастся ли человеку, военный опыт которого равен нулю, создать какую-то продуманную программу обороны Франции в таких сферах, как кибербезопасность, сдерживание потенциального противника и планирование стратегии возможных боевых действий, хотя бы на пять лет его президентства?»