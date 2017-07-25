Великий Новгород, 26 июля, 2017, 02:21 — ИА Регнум. Грядущие 10 сентября выборы губернатора в Новгородской области пройдут по закону, принятому в 2012 г. и считающемуся одним из самых жетских. Так, кандидаты не могут быть самовыдвиженцами, и кандидаты от партий обязаны пройти 10% муниципальный фильтр. О кандидатах и их предвыборных перипетиях рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ольга Ларина.

Ольга Ларина ИА REGNUM Новгородская область готовится к выборам губернатора

Документы для выдвижения в облизбирком предоставили врио губернатора Андрей Никитин (ЕР), Ольга Ефимова (КПРФ), Анна Черепанова («Яблоко»), Антон Морозов (ЛДПР), Николай Захаров («Патриоты России»), Михаил Панов (СР) и Дмитрий Рубахин («Родина»).По мнению политтехнолога Дмитрия Орлова, шансы на регистрацию в качестве кадидатов имеют представители всех думских оппозиционных партий, — в отличие от прежнего раза, когда от парламентской оппозиции муниципальный барьер взяла только ЛДПР. По мнению политтехнолога Михаила Шимановского, главную конкуренцию Никитину составят представители от КПРФ и ЛДПР. эксперт допускает острую борьбу и возможность второго тура.

В свою очередь, политический советник Сергей Маркелов полагает, что основной проблемой станет низкая явка — в пределах всего лишь 25−30%, являющаяся следствием нежелания работать с избирателем напрямую.

Подробнее читайте здесь: Выборы губернатора Новгородской области: Интрига возможна?

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