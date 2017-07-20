Хельсинки, 20 июля, 2017, 20:54 — ИА Регнум. На 28-й минуте матча Марьян Радески срезал мяч в свои ворота — 1:0.

Hjk.fi «ХИК» и-«Шкендия» 1:1

На 70-й минуте Иван Целикович сравнял счет точным ударом в ближний угол — 1:1.

Статистика матча («ХИК"/"Шкендия»)

Удары 14/13

Удары в створ 4/3

Владение 61%/39%

Фолы 10/7

«Шкендия» прошла в третий квалификационный раунд ЛЕ, благодаря победе над «ХИК» по сумме двух встреч со счетом 2:4.

Составы на матч:

«ХИК»: Дахне, Пиринен, Скапини, Яласто Обилор, Ягуби, Оново, Аннан, Сэвэдж, Джалло, Пелвас.

«Шкендия»: Захов, Бейтулай, Кукули, Целикович, Тодоровски, Алими, Хасани, Вуйчич, Радески, Абдурахими, Ибраими.

Главный арбитр матча: Йонссон.

Голы: Радески (авг) 28 — 1:0, Целикович 70 — 1:1.