Киров, 20 июля, 2017, 20:45 — ИА Регнум. В Кильмезском районе Кировской области появился памятник первому военному водолазу Леониду Молчанову, уроженцу этих мест.

Пресс-центр Правительства Кировской области Монумент Леониду Молчанову торжественно открыли в посёлке Кильмезь Кировской области

За свою жизнь он провёл под водой не менее 20 тыс. часов.

За 61 год, которые Молчанов посвятил профессии военного водолаза и работе в качестве консультанта и руководителя при погружениях, он успел побывать по долгу службы на Чёрном, Каспийском, Аральском морях и на реках Волге, Днепре, Каме, Волхове, Шелони, Нарве. Он участвовал в подъёме крейсера «Олег» и башни линкора «Императрица Мария» в Севастопольской бухте, в строительстве Днепрогэс.

В 1942—1943 годах Леонид Молчанов протягивал электрический кабель по дну Ладожского озера в блокадный Ленинград, чтобы дать свет осаждённому городу.

«Сегодня в нашем лесном краю мы открываем памятник герою-водолазу. Это необычно и ещё раз подчёркивает величие нашей страны и её исторические традиции. Я родился и большую часть жизни прожил в Ленинграде, мои дедушка и бабушка пережили блокаду: дед все четыре года, а бабушка с моим будущим отцом были эвакуированы по Дороге жизни. Поэтому я могу оценить подвиг человека, который внёс огромный вклад в историю моего родного города и моей семьи», — заявил на церемонии открытия памятника в Кильмези врио губернатора Игорь Васильев.

На открытии памятника присутствовал председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин. Он поблагодарил кировчан за то, что чтимый на Ленинградской земле герой Леонид Молчанов обрёл памятник на своей малой родине.

Бюст Леонида Молчанова установлен в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга.