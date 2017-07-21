Киев, 21 июля, 2017, 04:02 — ИА Регнум. «Оторваться от России — это большие внутренние преобразования человека, которые формировались веками. Здесь скрещиваются вера, национальные вопросы, бытовые, семейные /…/ Безвиз есть безвиз, а оторваться от России — это немного другое», — полагает Кравчук.

Обзор «евроинтеграции» Украины

Если же обратиться от рассуждений к фактам, то с началом действия безвизового режима с ЕС граждане Украины не спешат в массовом порядке пересекать границу. Подаваемый как победа Киева, безвиз (как логично было ожидать) не приносит феерических результатов. Даже статистика остается скромной: за две безвизовые недели в ЕС выехали всего лишь на 3% больше граждан, чем за аналогичный визовый период.

Результаты социологических исследований также подтверждают тенденцию. Приводятся данные, согласно которым введение безвиза считает безусловно важным событием только десятая часть опрошенных. Примерно столько же однозначно готовы посетить какую-либо из шенгенских стран. И более 40% не собираются ехать ни в одну из них.

Подробнее о других новостях Украины в преддверии 1 сентября, когда в полную силу заработает Соглашение об ассоциации с ЕС, читайте здесь: Польша отгородится забором от диких свиней Украины: обзор «евроинтеграции»

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