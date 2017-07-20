Великий Новгород, 20 июля, 2017, 19:07 — ИА Регнум. В Любытинском районе, где вода залила больше участков, чем в других районах, от жителей поступило 63 заявления об испорченном имуществе. По информации департамента финансов, материальная помощь будет выделена из регионального бюджета. По словам вице-губернатора Игоря Верходанова, на восстановление инфраструктуры деньги поступят из федерального бюджета.

Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962

Заместитель губернатора Тимофей Гусев сообщил, что жителям, у которых в результате ЧС пострадали огороды, будут доставлены овощи.

«С департаментом сельского хозяйства мы договорились, что крупные новгородские фермерские хозяйства окажут спонсорскую помощь людям, которые попали в сложную ситуацию, утратили скот, птицу, урожай», — сообщил Гусев.

По уточнённым данным, после июльских ливней в Новгородской области оказались повреждены 22 участка автомобильных дорог, были подтоплены 185 домов и более 240 приусадебных участков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Новгородской области был введён режим чрезвычайной ситуации.