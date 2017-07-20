Москва, 20 июля, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В опубликованном тексте указа № 327 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года» отмечено, что планы некоторых государств, в частности США, направленные на достижение «подавляющего превосходства своих военно-морских сил» и на доминирование в Мировом океане, в том числе и в Арктике, усиливают уже существующие и создают новые угрозы национальной безопасности России.

Минобороны России Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

Кроме того, угрозами национальной безопасности России признаны территориальные претензии ряда зарубежных государств и стремление ограничить доступ России к ресурсам Мирового океана и ее выход на важные морские коммуникации.

Напомним, президент России Владимир Путин 20 июля 2017 года подписал указ № 327 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года».