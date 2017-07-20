Составлен новый рейтинг вузов Казахстана
Астана, 20 июля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Стоит учитывать, что национальные университеты получают в несколько раз большее финансирование, чем государственные университеты, а Казахстано-Британский технический университет является корпоративным и принадлежит АО НК «КазМуйнайГаз».
Национальный рейтинг лучших многопрофильных вузов
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работо-дателей (максимум 15%)
Национальный рейтинг лучших технических вузов
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работодателей (максимум 15%)
Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов
№
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работодателей (максимум 15%)
70
15
12,53
97,53
61,13
13,24
9,87
84,24
61,83
6,4
15
83,23
58,56
8,46
14,68
81,7
51,76
5,56
4,23
61,55
Национальный рейтинг лучших медицинских вузов
№
Название вуза
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работо-дателей (максимум 15%)
70
14,37
13,83
98,2
52,67
15
15
82,67
59,37
6,95
7,74
74,06
51,82
6,2
8,66
66,68
Национальный рейтинг лучших педагогических вузов
Профильные оценки
Итоговая оценка (максимум 100%)
Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)
Экспертная оценка (максимум 15%)
Репутация у работо-дателей (максимум 15%)
Методология рейтинга практически не изменилась по сравнению с предыдущим годами.
1) Анкета 1 — оценка академической деятельности, включающая 6 индикаторов и 36 критериев: по контингенту, результатам обучения студентов и числу образовательных программ, реализуемых в вузе, академическим кадрам — профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательской и инновационной работе, международному сотрудничеству и информационному обеспечению Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, которые заполняли анкету 1 (вес-70%);
2) Анкета 2 — репутационная оценка качества деятельности вузов академической общественностью — национальными и международными экспертами (вес — 15%);
3) Анкета 3 — репутационная оценка выпускников вузов работодателями (вес. — 15%).
Напомним также, что в настоящее время в Казахстане, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, насчитывается 125 высших учебных заведений, в которых учатся 477 074 студента. Максимальное количество вузов в Казахстане было в 2004—2005 годах — 181, а максимальное количество студентов — в 2005 году — 775 762 студента. За рубежом учатся, по оценке политолога Марата Шибутова, более 100 000 казахстанцев, из них около 68 тысяч в России и 13 тысяч в Китае.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики