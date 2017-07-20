Астана, 20 июля, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Стоит учитывать, что национальные университеты получают в несколько раз большее финансирование, чем государственные университеты, а Казахстано-Британский технический университет является корпоративным и принадлежит АО НК «КазМуйнайГаз».

Национальный рейтинг лучших многопрофильных вузов

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работо-дателей (максимум 15%)

Национальный рейтинг лучших технических вузов

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работодателей (максимум 15%)

Национальный рейтинг лучших гуманитарно-экономических вузов

№

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работодателей (максимум 15%)

70

15

12,53

97,53

61,13

13,24

9,87

84,24

61,83

6,4

15

83,23

58,56

8,46

14,68

81,7

51,76

5,56

4,23

61,55

Национальный рейтинг лучших медицинских вузов

№

Название вуза

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работо-дателей (максимум 15%)

70

14,37

13,83

98,2

52,67

15

15

82,67

59,37

6,95

7,74

74,06

51,82

6,2

8,66

66,68

Национальный рейтинг лучших педагогических вузов

Профильные оценки

Итоговая оценка (максимум 100%)

Академическая деятельность вуза (максимум — 70%)

Экспертная оценка (максимум 15%)

Репутация у работо-дателей (максимум 15%)

Методология рейтинга практически не изменилась по сравнению с предыдущим годами.

1) Анкета 1 — оценка академической деятельности, включающая 6 индикаторов и 36 критериев: по контингенту, результатам обучения студентов и числу образовательных программ, реализуемых в вузе, академическим кадрам — профессорско-преподавательскому составу, научно-исследовательской и инновационной работе, международному сотрудничеству и информационному обеспечению Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, которые заполняли анкету 1 (вес-70%);

2) Анкета 2 — репутационная оценка качества деятельности вузов академической общественностью — национальными и международными экспертами (вес — 15%);

3) Анкета 3 — репутационная оценка выпускников вузов работодателями (вес. — 15%).

Напомним также, что в настоящее время в Казахстане, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, насчитывается 125 высших учебных заведений, в которых учатся 477 074 студента. Максимальное количество вузов в Казахстане было в 2004—2005 годах — 181, а максимальное количество студентов — в 2005 году — 775 762 студента. За рубежом учатся, по оценке политолога Марата Шибутова, более 100 000 казахстанцев, из них около 68 тысяч в России и 13 тысяч в Китае.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики