Сухиничи, Калужская область, 20 июля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. В городе Сухиничи Калужской области наряд группы задержания вневедомственной охраны во время патрулирования улиц спас от суицида девушку, которой ещё не исполнилось 18 лет. Об этом 20 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального управления Росгвардии Галина Турская.

По её словам, правоохранители, проезжая мимо, обратили внимание на девушку, которая собиралась совершить суицид. Не раздумывая, сотрудники Росгвардии выскочили из служебной машины, схватили девушку за руки и одежду и затем передали бригаде скорой помощи.

Выяснилось, что несовершеннолетняя намеревалась покончить с жизнью из-за личных проблем. Девушка была в стрессовом состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужской области было отмечено пять фактов подросткового суицида. В регионе наиболее высок риск вовлечения подростков в так называемые группы смерти, действующие в социальных сетях.

Между тем, по словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, с 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. «Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение «групп смерти» в соцсетях», — заявила Кузнецова.

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