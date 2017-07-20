Мурманск, 20 июля, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Тяжёлые атомные крейсеры Северного флота готовятся к проходу проливной зоны, отделяющей Северное море от Балтийского, сообщили 20 июля в пресс-службе Минобороны России. Корабли совершают переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в честь дня ВМФ 30 июля.

Mil.ru Атомный крейсер «Петр Великий»

«Тяжёлый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» и тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» уже пересекают Северное море в направлении пролива Скагеррак. В течение следующих суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

После выхода из Североморска корабли прошли уже более 1500 морских миль. Они прибудут в Финский залив через несколько дней.

Как подчеркивают в Минобороны, маршрут крупнейших кораблей ВМФ России проложен с учётом всех требований безопасности судоходства. Во время перехода экипажи отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда. На крейсере «Пётр Великий» идут тренировки личного состава парадных расчётов.

В Главном военно-морском параде от Северного флота примут участие около 10 кораблей и судов, в том числе корабли 1 ранга, предназначенные для выполнения задач в дальней океанской зоне: тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской», тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

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Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля. В нем примут участие боевые корабли и морская авиация сразу нескольких флотов, в том числе Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского. Наиболее крупные корабли ВМФ России будут участвовать в параде на рейде Кронштадта: они не могут войти в Неву по техническим параметрам.

После завершения парада на несколько кораблей в Кронштадте и у набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге будет открыт доступ посетителей — петербуржцев и гостей Северной столицы.