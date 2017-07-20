Бишкек, 20 июля, 2017, 18:19 — ИА Регнум. В СМИ Киргизии в последнюю неделю активно обсуждаются ситуация и проблемы в горнорудной отрасли. Политолог Марат Казакбаев рассказал ИА REGNUM о том, с чем связан такой ажиотаж в киргизстанской прессе.

Kumtor.kg Месторождение «Кумтор»

«Старые нерешенные проблемы и провальные решения вспоминаются политиками только в двух случаях — перед приездом потенциальных спонсоров, которые должны выделить деньги, либо в период предвыборной кампании», — подчеркнул он.

Проблема дефицита бюджета и нехватки средств, по мнению специалиста, присутствует в Киргизии постоянно. А президентская предвыборная гонка — официально стартовала совсем недавно.

«До середины октября 2017 года — даты проведения голосования — в публикациях прессы и высказываниях политиков будет все меньше полутонов и сдержанности, но все больше категоричности. Эта грань стирается сознательно. Это часть предвыборного пиара. У аудитории появится впечатление о «процветающей стране», либо о «государстве, находящимся на грани распада». И ни одна из этих оценок не соответствует действительности», — уверен эксперт.

Говоря о реальной картине событий вокруг горнорудной отрасли Киргизии, Марат Казакбаев обратил внимание на то, что переговоры по крупнейшему киргизстанскому месторождению золота «Кумтор» продолжаются в прежнем вялотекущем режиме.

«Разумеется, решение проблемы аккурат перед выборами — было бы огромным плюсом для официального Бишкека и принесло бы кандидату от президентской партии СДПК дополнительные голоса на выборах. Однако, в ближайшее время конфликт с инвесторами не будет закрыт. Слишком много людей хотят поживиться за счет иностранного бизнеса, и не заинтересованы в компромиссе сторон», — считает Казакпаев.

Говоря о месторождении «Джеруй», политолог отметил, что иностранные инвесторы уже выплатили Киргизии оговоренную сумму на первом этапе. А говорить об отчислениях в бюджет можно будет говорить лишь после того, как начнется непосредственно добыча золота.

Резюмируя вышесказанное, Марат Казакбаев выразил мнение, что киргизстанским избирателям ни в коем случае нельзя безоговорочно верить публикациям в СМИ, если они не хотят, чтобы их мнением манипулировали.