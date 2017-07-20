Рязань, 20 июля, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве было подписано на встрече врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с руководителем Роскачества Максимом Протасовым, сообщает 20 июля пресс-служба регионального парламента. Документ должен служить продвижению продукции рязанских товаропроизводителей, стимулировать их к повышению качества, заявил глава области.

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Также на встрече обсудили возможность расширения экспорта рязанских товаров. Так, по словам Михаила Протасова, сейчас Роскачеством и Российским экспортным центром подписано соглашение, что позволит более активно экспортировать товары, которые получили российский знак качества. Глава организации выразил уверенность, что в список попадет и продукция, произведенная в Рязанской области.

«Мы с удовольствием включимся в эту работу. У нас достаточно много товаров отправляется на экспорт, и будем проходить тестирование, поддерживать высокие стандарты нашей продукции. Это главная цель, потому что экспорт — это доказательство качества и применения современных высоких технологий», — цитирует главу региона пресс-служба.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным Рязаньстата, в первой половине 2017 года внешнеторговый оборот Рязанской области составил 245,7 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года он вырос на 29,6%.

Экспорт составил 88,8 млн долларов. Он увеличился на 8,7%. Импорт составил 156,9 млн долларов. Его рост заметней — он вырос на 45,4%.

Больше всего экспортируется кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (на 15 млн долларов). На втором месте — продовольственные товары и сырье для их производства (11,2 млн).

Импортируется чаще всего продукция химической промышленности и машиностроительная продукция.