Санкт-Петербург, 20 июля, 2017, 18:15 — ИА Регнум. Глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин оспаривает заключение экспертов Ространснадзора о том, что у всех станций метро северной столицы есть проблемы с системой безопасности.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Инспектора по безопасности Петербургского метрополитена

Напомним, ГУП уже подал жалобу на решение Ространснадзора в Санкт-Петербургский городской суд и будет оспаривать назначенные штрафы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в метрополитене, дата судебного заседания пока не назначена.

Ространснадзор провел проверки петербургской подземки после теракта 3 апреля. Как сообщалось, ведомство нашло нарушения и доложило о них руководству ГУП и города.

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Как стало известно на текущей неделе, Ространснадзор вынес в адрес метро 16 постановлений о привлечении к административной ответственности, указал на профнепригодность инспекторов службы контроля, отсутствие групп быстрого реагирования, стационарных камер наблюдения. Общая сумма выписанных метрополитену штрафов достигает 800 тыс. рублей, пишет «Фонтанка».

Руководитель ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин 20 июля в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявил, что выполняет все предписания федерального законодательства.

«Это всё не так. Всё, что закреплено в федеральных законах, у нас установлено», — подчеркнул он. По его мнению, рамки металлодетектора в метро должны быть модернизированы, но создавать зону сплошного досмотра с рентгеном личных вещей, как, например, в Пекине, он видит нецелесообразным, так как это создаст очереди.

«Что касается транспортной безопасности, мы делаем то, что нам рекомендовано», — подчеркнул Гарюгин. По его словам, в прошлом году в метро было осмотрено 7 млн 800 тыс. человек и выявлено порядка 38 тыс. предметов, запрещенных или ограниченных к провозу в подземке. «Ространснадзор за прошедшие три года проверял нас четыре раза, и никаких серьезных замечаний не было», — заметил Гарюгин.

Проверка, за которой последовали штрафы, началась сразу после теракта в Петербургском метрополитене.

Напомним, днём 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Санкт-Петербургского метрополитена произошёл взрыв. По данным следствия, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 16 человек, в том числе сам террорист.