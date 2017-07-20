Пекин, 20 июля, 2017, 18:16 — ИА Регнум. В 2017 году производство солнечных панелей в Китае может быть увеличено на 25% в сравнении с 2016 годом, заявил генеральный секретарь ассоциации солнечной энергетики Китая Ван Бохуа, 20 июля сообщает Reuters.

Установка солнечных панелей

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Ожидается, что увеличение производства солнечных панелей будет вызвано поддержкой внутренних продаж и растущим спросом со стороны Соединенных Штатов, заявил Бохуа.

Генеральный секретарь ассоциации солнечной энергетики отметил, что суммарная мощность произведенных в 2017 году солнечных панелей может составить 60 ГВт.

Напомним, в 2016 году суммарная мощность солнечных панелей, произведенных в Китае, составила 48 ГВт.

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За первые шесть месяцев 2017 года мощность солнечной энергетики увеличилась на 24,4 ГВт. По данным отраслевой ассоциации, в Китае к июню текущего года суммарная мощность установленных солнечных панелей составила 101,82 ГВт, к 2020 году она должна достигнуть 110 ГВт.