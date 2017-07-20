Ставрополь, 20 июля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае проводится проверка по факту обнаружения трупа на чердаке одного из домовладений в селе Ивановском. Скелетированные останки были найдены членами семьи, которая получила этот дом на условиях договора социального найма от местной администрации.

В доме длительное время никто не проживал, и он был передан многодетной семье. 18 июля в правоохранительные органы Кочубеевского района поступило сообщение об обнаружении новыми хозяевами на чердаке скелетированных останков человека.

По данному факту Кочубеевским межрайонным следственным отделом СКР по Ставропольскому краю организована процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе ведомства. В настоящее время выясняются личность мужчины, причины его смерти и время ее наступления. По предварительным данным, останки могут принадлежать бывшему жильцу дома.

Некоторые подробности проверки уже стали известны журналистам. Так, мужчина, останки которого были найдены в доме, был сыном его владелицы, которая умерла год назад, сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» источник в правоохранительных органах. Он был наркоманом и находился в розыске за мелкие кражи в Карачаево-Черкесии, пишет издание.

Семья с тремя детьми, которая сняла дом с трупом, переселилась в село Ивановское из Андроповского района. Мать и отец нашли здесь работу в пекарне, пишет газета. Свое новое жилище, в котором они уже навели порядок, родители покидать не планируют.

Детский омбудсмен Ставрополья Светлана Адаменко сообщила журналистам, что она взяла ситуацию под контроль. Она считает, что права детей в данной ситуации не нарушены.