Мадрид, 20 июля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. «Судебная реформа в Польше — это вызов всему Европейскому союзу, — считает польский корреспондент испанского информационного агентства EFE Яцек Турцик. — Польский парламент проигнорировал предупреждение Европейской комиссии о том, что действия Варшавы идут вразрез с нормами Евросоюза, и Польша может за это поплатиться, если не передумает и примет закон о приоритете Верховного суда страны над Европейским».

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Корреспондент отмечает, что в предупреждении Еврокомиссии «была даже ссылка на статью 7 Договора о Евросоюзе, предусматривающую в качестве наказания государства за неподчинение общим законам лишение права голоса на заседаниях Совета ЕС».

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Польское правительство мотивирует принятие упомянутого выше закона о Верховном суде «необходимостью упорядочения судебной системы для борьбы с коррупцией».

«Решение Сейма еще должно быть одобрено верхней палатой парламента — Сенатом — и подписано президентом страны, но, судя по всему, проблем с этим не предвидится и закон в скором времени вступит в силу», — отмечает Турцик.

Анонимные эксперты, опрошенные испанским изданием La Vanguardia, считают, что действия Польши причиняют ущерб юридической системе Евросоюза.

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