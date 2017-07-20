Москва, 20 июля, 2017, 18:04 — ИА Регнум. Законопроект о «лесной амнистии» Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Александр Комаров ИА REGNUM Дорога в лесу

Документ предполагает введение механизма по устранению противоречий в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в части принадлежности земельных участков к определенной категории, а также регулируется вопрос о порядке устранения пересечений границ земельных участков лесного фонда с границами участков, относящихся к землям иных категорий.

Кроме того, проект закона подразумевает решение вопроса об устранении пересечения границ земельных участков с границами населенных пунктов и территориальных зон. Документом предлагается внести изменения в законодательные акты, регулирующие вопросы земельных и лесных отношений, а также вопросы подготовки документов территориального планирования. Таким лесным поселкам и военным городкам предлагается придать статус полноценных населенных пунктов с учетом предложений Рослесхоза, что обеспечивает баланс частных и публичных интересов при осуществлении данной процедуры.

«Лесная амнистия» освобождает граждан от необходимости в суде доказывать свои права на собственность, если она приобретена законным путем, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. «Важная поправка — в том, что амнистия будет распространяться только на участки менее четверти гектара и не будет распространяться на природоохраняемые зоны. Мы знаем, что многие богатые люди построили там дворцы, вот пусть и доказывают законность их приобретения в суде. Амнистия в первую очередь распространяется на обычных граждан, чтобы избавить их от необходимости судебных издержек», — сказал Исаев.