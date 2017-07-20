Симферополь, 20 июля, 2017, 17:47 — ИА Регнум. «На ремонт дорог Крыма правительство Российской Федерации дополнительно выделило один миллиард рублей. Эти средства распределены между муниципалитетами и Службой автомобильных дорог РК — основным заказчиком по этим видам работ», — отметил Виталий Нахлупин.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

По его словам, около 600 миллионов рублей ушло в муниципалитеты и 450 миллионов — Службе автомобильных дорог.

«Сейчас по всем объектам проходят аукционы. Мы надеемся, что до начала августа получим победителей, и наши коллеги приступят к исполнению. Рисков нет, объекты не очень большой мощности. Думаю, к середине ноября работы будут закончены», — пояснил крымский вице-премьер.

Помимо этого, в структуре крымского Совета министров создадут отдельное ведомство, которое будет отвечать за реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети на полуострове.

По словам Нахлупина, очередное расширение штата чиновников обусловлено задачей, которую поставил глава Крыма Сергей Аксёнов: новый орган будет выделен из структуры министерства транспорта Крыма, чтобы заниматься исключительно дорогами.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля стало известно, что Симферополь дополнительно получит на ремонт дорожного покрытия 213 млн рублей. Помимо этого, ради сохранения дорог в летнюю жару с июля на полуострове ввели временный запрет на дневной проезд для некоторых видов тяжёлого транспорта по региональным и межмуниципальным дорогам. Ожидается, что ограничение продлится до 30 сентября 2017 года.

Также напомним, что, по данным регионального ОНФ, Крым лидирует в России по активности нанесения объектов на «Карту убитых дорог». Согласно обновлённым данным общественников, крымчане зафиксировали более 600 проблемных дорожных участков.