Рига, 20 июля, 2017, 17:44 — ИА Регнум. Если рекомендованная министерством образования Латвии реформа состоится, и в стране останется 130 школ, то во многих местах просто исчезнет возможность получить среднее образование, заявил директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Гунтис Хелманис, сообщает портал Mixnews.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Мы получили для изучения законопроект об образовании и к 26 числу готовим отзывы. У нас есть очень много возражений. Главная проблема, на наш взгляд, что министерство с одной меркой подходит ко всем школам Латвии — к столичным, и к региональным, хотя даже недавняя история с введением коэффициентов показала, что это ошибка. То, что годится для Риги, может совсем не подойти для малых самоуправлений и наоборот. Возможно, в столице и удастся более ли менее удачно оптимизировать сеть средних школ, но во многих регионах возможность получить среднее образование просто исчезнет. Это только одно возможное негативное последствие предлагаемых изменений, все же результаты реформ сейчас предсказать невозможно», — подчеркнул Хелманис.

В свою очередь председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага заявила, что профсоюз даже не пригласили для участия в рабочей группе по обсуждению реформы школьной сети.

«К сожалению, правительство в очередной раз пытается реализовать реформу не привлекая к дискуссии наш профсоюз и другие организации. Мы согласны, что реформа нужна, но ее нельзя продвигать без оглядки на то, с чем после реорганизации учебных заведений столкнутся педагоги, директора и обслуживающий школы персонал. И нельзя думать о школах только как об учебных заведениях, надо помнить об их важнейшей социальной роли, особенно в регионах», — заявила Ванага.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, количества школьников в Латвии достаточно для комплектации 130 средних школ. Таковы выводы исследования об оптимальной сети школ в стране, которые представил в министерстве образования и науки экономист-географ Янис Турлайс. Согласно результатам исследования, в 2016—2017 учебном году в Латвии было 313 средних, 22 вечерние и заочные школы. Количество учащихся в этом учебном году в средних школах уменьшилось до 34 699 человек, что примерно на 24 000 человек меньше, чем восемь лет назад.