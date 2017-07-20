Санкт-Петербург, 20 июля, 2017, 17:43 — ИА Регнум. В медицинских стационарах Санкт-Петербурга на 20 июля остается трое пострадавших в результате теракта в метро 3 апреля 2017 года. Все они находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стихийный мемориал на станции метро «Технологический университет»

Один из пострадавших с сочетанной травмой переведен для реабилитации в городскую больницу № 23.

Другой пострадавший из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе переведен в НИИ травматологии имени Вредена.

«Для одного из трех оставшихся пострадавших, в удовлетворительном состоянии, планируется перевод на санаторно-курортное лечение», — отметила Митянина.

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Напомним, теракт произошел днем 3 апреля 2017 года в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, устроенного террористом-смертником, погибли и умерли 15 пассажиров. Погиб и террорист. По версии следствия, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, приведший в действие бомбу в тоннеле, до этого принес сумку с взрывным устройством на станцию «Площадь Восстания». Вторую бомбу удалось вовремя обезвредить. По делу о взрыве задержано несколько выходцев из Средней Азии. Они содержатся под стражей в Москве. Следствие продолжается.