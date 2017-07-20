Йошкар-Ола, 20 июля, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле заявил о недопустимости снижения уровня преподавания русского языка в национальных республиках.

Kremlin.ru Заседание Совета по межнациональным отношениям

«Заставлять человека учить язык, который для него родным не является так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это внимание», — отметил глава государства.

Путин отметил, что русский язык ничем нельзя заменить. «Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны, его знать должен каждый», — подчеркнул президент. «Языки народов России — это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России, изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное», — заключил Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июля президент России находится в Йошкар-Оле в рамках рабочей поездки.

В ходе визита в Марий Эл Владимир Путин проводит заседание Совета по межнациональным отношениям.

Перед этим он посетил Национальный музей Марий Эл имени Евсеева. Также запланирована встреча с врио главы Марий Эл Александром Евстифеевым.