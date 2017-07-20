Боровск, Калужская область, 20 июля, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Несанкционированный сброс отработанных нефтепродуктов в реку Протву ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» зафиксирован прокурорской проверкой совместно с управлением Росприроднадзора по Калужской области в районе улицы Русиново калужского города Ермолино.

NVO Река Протва

Как сообщил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Боровского района Калужской области Сафар Новрузов, было установлено, что коллектор, из которого осуществлялся сброс в Протву загрязненных нефтепродуктами сточных вод принадлежит местному заводу радиотехнологического оснащения. Вследствие сброса на поверхности Протвы образовалась губительная для реки маслянистая пленка.

Специалистами ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по центральному федеральному округу» в течение нескольких дней производился отбор проб сточных вод на месте сброса в реку Протву, по результатам которого выявлены факты превышения предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в 85, 43 и в 27,6 раза.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес генерального директора ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, которое находится на рассмотрении.

Также возбуждено шесть дел об административном правонарушении в отношении общества и его генерального директора. Материалы направлены в Управление Росприроднадзора по Калужской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужским рекам Оке, Протве, Угодке, Страдаловке, Угре, Шане и Теперпцу грозит экологическая катастрофа из-за сброса неочищенных сточных вод. Качество сточных вод, а также воды в водных объектах региона не соответствует предъявляемым требованиям. Так, содержание загрязняющих веществ и микроорганизмов в сточных водах превышает допустимую концентрацию, что губит биологические ресурсы водоемов.