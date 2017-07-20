Валдай, Новгородская область, 20 июля, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В Новгородской области проводится проверка по факту происшествия на Валдайском озере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, 19 июля около 18:00 на озере перевернулась лодка с людьми.

Игорь Еремеев Валдайское озеро. Закат

Трое человек спаслись, один мужчина — 30-летний местный житель — утонул.

В ходе осмотра места происшествия внешних признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено, для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.

По данным новгородских СМИ, перед прогулкой на лодке компания из четырёх человек — женщина и трое мужчин — распивали алкоголь на берегу. На озере один из них начал раскачивать лодку, в результате чего она и перевернулась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Екатеринбурге на озере Шарташ перевернулась лодка, в которой находилось четыре человека, — всех спас мужчина, который рыбачил неподалёку.

Читайте также: В Екатеринбурге на озере Шарташ перевернулась лодка с четырьмя людьми

2 июля в Челябинской области на водоёме «Максим» перевернулась лодка, погибли семь человек: трое взрослых и четверо детей. Установлено, что отдыхающие не имели спасательных жилетов, которые могли спасти жизнь.

Читайте также: Названа причина опрокидывания лодки под Челябинском