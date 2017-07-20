Рим, 20 июля, 2017, 16:34 — ИА Регнум. «Сохранение жизни и прием беженцев не является актом доброго сердца, но юридическим обязательством, закрепленным в нашей Конституции и международными договорами», — заявил председатель итальянского сената Пьетро Грассо во время церемонии передачи веера в Палаццо Джустиниани в четверг, 20 июля.

Беженцы

Его выступление цитирует информагентство ANSA. По мнению председателя сената, вопрос мигрантов является проблемой, которую необходимо решать с моральной и культурной точки зрения.

«Множить страхи, распространять ненависть и увеличивать уровень дискомфорта значит ослаблять наше общество. Страх является законным чувством, политика должна прислуживаться к страхам. Партии, движения и их лидеры должны ставить перед собой задачу выслушивать граждан, демонстрируя полное представление об их проблемах, не принимая приманку легкого и мимолетного консенсуса», — продолжил председатель сената. «Я надеюсь, что общая работа приведет к утверждению закона Ius soli, этот закон сделает нашу страну сильнее и безопаснее. Кто исключен из общей жизни, кто не обладает правами и обязанностями граждан, кто заперт в неблагополучных районах наших городов — тот слабее, и, следовательно, более уязвим для идеологического радикализма и беззакония. Это касается всех, итальянцев и иностранцев. Интеграция, признанием прав, обязанностей и возможностей означает безопасность», — подчеркнул политик.

Церемония вручения веера — традиционная церемония, вручения декорированного веера президенту Италии и председателям палаты депутатов и Сената от имени ассоциации парламентской прессы. Церемония проходит ежегодно в Риме в конце июле-начале августа перед летними парламентскими каникулами.