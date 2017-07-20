Ярославль, 20 июля, 2017, 16:15 — ИА Регнум. За первые полгода 2017 года общая площадь введенного жилья составила 92,5% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

Стройка частного дома

За первые полгода общая площадь введенного жилья составила 299,1 тыс квадратных метров. Существенное снижение произошло в Ярославском районе — всего 76,8 процентов от прошлогодних темпов. В Переславском районе введено всего 22%, в Любимском 37,2%, а в Пошехонском 38,7%. В крупных городах области отмечен рост темпов ввода жилья — в Ярославле рост строительства жилья составил 111,6%, а в Рыбинске 142,9%, Ростове 157,2%.

В регионе из почти 300 тысяч метров введенного жилья 46,7% приходится на индивидуальное жилье. А по нему в области очень сильный спад — введено всего 79,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

«В нашей области просело индивидуальное жилищное строительство, и за счет этого мы наблюдаем общее снижение объемов вводимого жилья. Но я предполагаю, что ситуация может исправить к концу года, когда обычно сдают многоквартирные дома», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Ярославльстата Ольга Харитонова.