Душанбе, 20 июля, 2017, 16:10 — ИА Регнум. «Для наших граждан, в скором времени могут быть открыты рынки труда в Кувейте, Катаре, ОАЭ и Южной Корее. Вопросы находится на стадии изучения, подготовлены соответствующие двухсторонние соглашения», — заявила сегодня, 20 июля, министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.

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По ее данным, в первом полугодии 2017 года наблюдается снижение потока выезжающих на заработки за рубеж таджикистанцев. За указанный период в трудовую миграцию отправились 242 тыс. 792 человек, то есть на 21% меньше, чем за тот же период 2016 года.

«В основном, граждане станы выезжают в трудовую миграцию в Россию и Казахстан, но власти стараются отправлять людей и в ряд других стран», — подчеркнула министр.

Однако Тагайзода добавила, что отправке таджикских трудовых мигрантов в развитые азиатские и европейские страны мешает низкая квалификация работников и незнание языка.

По ее данным, в 2017 году в Россию поехали на заработки 97,6% (237 тысяч) всех отправившихся в трудовую миграцию, предпочли работать в России. В Казахстан же выехали 2,3% (более 5,7 тысяч). Кроме того, за первую половину года на родину вернулись более 160 тысяч человек.