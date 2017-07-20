Луганск, 20 июля, 2017, 16:04 — ИА Регнум. С начала 2017 года территориальные отделения Пенсионного фонда Луганской Народной Республики выплатили членам семей умерших пенсионеров почти 16 млн руб. недополученных пенсий. Об этом сегодня, 20 июля, на заседании коллегии фонда сообщила первый заместитель председателя ПФ Анна Мосина

Дарья Антонова ИА REGNUM

«За выплатой недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера обратились около четырех тысяч граждан, и на это пошло почти 16 миллионов рублей. С начала года за денежной помощью на погребение обратились 10 тысяч граждан», — сказала она.

Более девяти тысяч жителей республики в первом полугодии 2017 года обратились в органы Пенсионного фонда ЛНР за назначением пенсий.

«За первое полугодие за назначением пенсии обратились более девяти тысяч граждан, из них почти пять тысяч женщины, достигшие 55-летнего возраста», — рассказала первый заместитель председателя ведомства. Читайте также: В ЛНР возросло количество получателей пенсий

Мосина отметила, что больше всего обращений за назначением пенсий поступило в территориальные управления ведомства Ленинского, Каменнобродского, Артемовского районов Луганска и в Ровеньках.

Кроме того, территориальные отделения Пенсионного фонда ЛНР с начала 2017 года продлили пенсии по инвалидности и потере кормильца почти для 5,9 тысяч жителей республики.

«С января 2017 года осуществлено 5 881 продление пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Проведено также девять тысяч перерасчетов пенсий по стажу и заработной плате, возобновлена выплата пенсий 1 200 гражданам Республики, 588 граждан воспользовались правом получения пенсии по доверенности», — отметила чиновник.

Также специалисты территориальных отделений Пенсионного фонда республики в первом полугодии провели более 13 тысяч проверок, что в 1,6 раза больше аналогичного периода 2016 года.

«Специалистами 17 территориальных управлений фонда в первом полугодии проведено свыше 13 тысяч проверок, и это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом более половины проверок — это встречные проверки достоверности сведений документов для назначения пенсий, а остальные составляют проверки фактического проживания и личного получения пенсий пенсионером», — уточнила Мосина.

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В свою очередь, заместитель председателя ПФ Владимир Вильховецкий заявил, что специалисты территориальных отделений Пенсионного фонда ЛНР восстановили из бумажных архивов более 854 тысяч отчетов страхователей.

Ранее в Пенсионном фонде сообщали, что с июля 2014 года в результате боевых действий на территории Луганской Народной Республики доступ к Государственному реестру общеобязательного государственного социального страхования Украины был закрыт.

Руководством Луганской Народной Республики было принято решение о формировании Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования ЛНР, главная цель которого — упрощение процедуры назначения и перерасчета пенсий и других социальных выплат. Поэтому одним из приоритетных направлений в работе Пенсионного фонда республики является восстановление базы данных персонифицированного учета за 1998−2015 годы.

«Территориальными управлениями Пенсионного фонда ЛНР по состоянию на 1 июля 2017 года восстановлено из бумажных архивов отчетов страхователей и актуализировано за 2010 — 2015 годы 854,1 тысяча отчетов. Существенной проблемой остается восстановление отчетов страхователей, которые использовали электронно-цифровую подпись при предоставлении отчетности», — резюмировал Вильховецкий.