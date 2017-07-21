Москва, 21 июля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. 19 июля вступило в действие распоряжение от 29 июня 2017 года «О предоставлении субсидий на реализацию программ льготного автокредитования и льготного лизинга колёсных транспортных средств», подписанное Дмитрием Медведевым. Согласно программе «Семейный автомобиль», семья, имеющая двух и более несовершеннолетних детей, может приобрести новый автомобиль в кредит стоимостью не выше 1 450 000 рублей. Скидка составит 10%, что будет компенсировано из бюджета государства.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Lada Largus – единственный семиместный автомобиль в РФ, стоимостью ниже миллиона

Наряду с другими программами покупки новых автомобилей «Семейный автомобиль» должен повлиять на восстановление автомобильного рынка России, который несколько лет переживает заметное падение. На указанную программу из государственного бюджета будет выделено 7,5 млрд рублей.

Действие программы распространяется на автомобили российской сборки. А какой сегмент автомобильного рынка выиграет от этого, ИА REGNUM узнало у экспертов из области автомобильного ритейла и аналитиков.

Комментирует Дмитрий Белов, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр»:

"Программа предполагает льготные условия приобретения автомобилей стоимостью до 1,45 млн рублей. В эту ценовую категорию попадает практически весь российский автопром, а также автомобили массового сегмента, производящиеся на территории России.

В рамках программ льготного кредитования планируется продать 59 тыс. автомобилей до конца 2017 года. Однако большая часть крупногабаритных автомобилей не попадает под действие программы. Минивэны достаточно дорогие, и на территории России практически не производятся.

Средняя стоимость минивэна российской сборки начинается от 1,5 млн рублей, поэтому автодилеры предлагали повысить порог стоимости приобретения автомобиля на льготных условиях до 1,8 млн рублей, что позволило бы предлагать потенциальным покупателям авто большой вместимости. На продажи семиместных авто и минивэнов программа льготного автокредитования практически не повлияет».

По мнению Дмитрия Шиманова, генерального директора исследовательской компании MAR CONSULT, все будет зависеть от покупательской способности семьи.

«Люди не будут покупать минивэны, они будут покупать автомобили, которые им «по карману» на данный момент, потому что программа субсидирования всё равно не решает материальных и финансовых проблем. Многие из тех, кто имеет двух и более детей, хотели бы купить себе трехрядный Land Cruiser или Mercedes-Benz GL, но они стоят для большинства людей неподъемную сумму, поэтому семьи будут покупать то, что смогут себе позволить, а именно «Лада Ларгус», модели «Рено» и другие машины эконом и среднего класса. Помимо этого, программа не действует на подержанные автомобили, поэтому семьи также не смогут купить поддержанные автомобили высокого класса и минивэны — Volkswagen Multivan или Mercedes-Benz Vito. В том сегменте, в котором покупается 80% автомобилей, практически нет подобного предложения семейных автомобилей. По сути, эта программа просто увеличит продажи машин, которые покупаются уже сейчас, просто часть из них будет куплена с этим дисконтом».