Киев, 20 июля, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Визит украинского президента Петра Порошенко в Грузию вызвал обсуждение в соцсетях. Немаловажную роль сыграло его фото, на котором он держит в руках армейский бинокль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кабан

Порошенко выложил в Twitter видео и фотоотчет о своем пребывании на границе с Южной Осетией. Особенный интерес вызвала фотография, на которой украинский президент, как утверждают пользователи, напоминает свинью.

Один из пользователей поинтересовался, давно ли Порошенко смотрел в зеркало «на свое резиновое рыло».

Другой комментарий:

«Зрелище жалкое и отвратительное, впрочем вам там всем не привыкать».

Отметим, что украинский президент сообщил о своем пребывании на линии разграничения следующее:

«Линия разграничения в Цхинвальском регионе — даже не линия соприкосновения, это пропасть между прошлым и будущим, результат политики оккупации РФ».

За это видео Порошенко также «досталось» от пользователей. Один из них написал, что «президент-свинья оценивает результаты работы президента — наркомана».