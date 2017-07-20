Волхов, Ленинградская область, 20 июля, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Полтора десятка погибших птиц, занесенных в Красную книгу, нашли на участке, где они гнездились, в Волховском районе Ленинградской области. Сейчас идут поиски тех, кто совершил эти варварские действия. Об этом сегодня, 20 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в комитете по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Ленобласти.

Серая цапля

Колония редких птиц была расстреляна 16 июля в черте деревни Медвежья Кара. Специалисты комитета обнаружили на месте происшествия около 15 погибших цапель.

«Поступил звонок от местных жителей на телефон нашего специалиста. Он выехал и зафиксировал нарушение. Тут же была направлена информация в УМВД по Волховскому району. С утра в понедельник выехали на место и провели следственные действия. Стреляли, судя по всему, из пневматического оружия. По горячим следам свидетелей не нашли», — сообщила начальник отдела административной практики и оперативной работы комитета Марина Паламодова.

Когда на место приехали контролирующие органы, три цапли были еще живы. Раненых птиц доставили для оказания помощи в зоопарк в деревне Мандрога. Однако спасти удалось только одну — её перевезли в реабилитационный центр в Санкт-Петербург.

«Моральные уроды, только они могут издеваться над теми, кто не может дать сдачи и все останется безнаказанным. Черная душонка у них. Так они выражают свою «силу», — прокомментировали случившееся пользователи соцсети.

На следующий день после происшествия на место выезжал специалист комитета, где обнаружил одну ещё цаплю из этой колонии. Вероятно, она улетала на кормежку, поэтому ей удалось избежать страшной участи. По словам Паламодовой, пока сложно сказать, сколько цапель осталось в живых, и возможно ли восстановление этой колонии.

«Крупных поселений серых цапель в Ленинградской области не так много. Это была довольно крупная колония. Когда цапли где-то вьют гнезда, это означает, что они живут там длительное время», — добавила специалист.

Тех, кто устроил жестокую расправу над птицами, сейчас ищут. Проводится расследование. Обстоятельства нападения на беззащитных животных уточняются. Дело находится на контроле Волховской прокуратуры и Межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Серая цапля — крупная, длинноногая, длинношеяя птица, серой окраски сверху и белой снизу, с включениями чёрного цвета, с длинным острым клювом и размахом крыльев под два метра. Вес взрослого самца может достигать 2 кг. Самки несколько меньше самцов, однако в остальном от них почти не отличаются. Гнездятся они большими колониями, строят очень большие гнезда на высоких деревьях и могут использовать их несколько лет подряд.

Напомним, в августе 2012 году в Нижегородской области была похожим образом расстреляна крупная колония серых цапель. Тогда злоумышленник — 61-летний местный житель — был найден и осужден на 180 часов обязательных работ.