Анкара, 20 июля, 2017, 15:17 — ИА Регнум.

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын обрушился 20 июля с критикой в адрес ФРГ, после того как Берлин пригрозил положить конец инвестициям в турецкую экономику, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, Анкара не может принять подобную позицию Германии.

«Для нас невозможно принять заявления, направленные на обострение экономикой ситуации на основе политической мотивации», — отметил он.

«Мы надеемся, что они [Берлин] откажутся от этого пути», — добавил он.

Напомним, в связи с арестом главы турецкого отделения правозащитной организации Amnesty International Идил Эсер, а также ряда правозащитников, среди которых был и гражданин Германии Петер Штойдтнер, с заявлением выступил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Он подчеркнул, что никому нельзя рекомендовать делать инвестиции в Турцию — страну, в которой больше нет правовой безопасности. Он добавил также, что федеральное правительство впредь не сможет гарантировать дальнейшие инвестиции в экономику Турции.