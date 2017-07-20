Ярославль, 20 июля, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Ярославские перевозчики не справляются с планами по замене маршрутных такси до 1 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях конфиденциальности сообщил один из частных перевозчиков.

City-yaroslavl.ru Маршрутка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия города постановила, что в качестве маршрутных такси смогут работать только автобусы с двигателем экологического класса не ниже Евро-5, при этом большие автобусы должны быть исключительно красными, а малые — белыми.

По словам источника ИА REGNUM, производством и поставкой «красных» маршруток в России занимается только Павловский автобусный завод. Но там, по сведениям ярославских предпринимателей, в месяц могут выпустить лишь 80 автобусов. Более того, в июле завод не работает, так как его сотрудники уходят в «корпоративный отпуск».

«Таким образом, завод просто не справляется с такими объемами. И до 1 сентября поменять все автобусы на красные просто не получится», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM ярославский предприниматель.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов, к такой ситуации городские власти готовы.

«Было совещание у мэра, где как раз шла речь о возможных форс-мажорных ситуациях, например, проблемах с поставками у завода. Мы все понимаем, что объем заказов большой. При наличии договора с определенными сроками поставки, которые будут нарушены по не зависящим от перевозчика причинам, будут сделаны исключения. К каждому конкретному случаю будем подходить в индивидуальном порядке», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля — директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов.

Таким образом, 1 сентября все ярославские маршрутки совсем не обязательно станут красными. По официальной информации мэрии Ярославля в летние месяцы запланировано заменить 320 маршруток, из них 200 штук — в августе.