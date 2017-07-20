Донецк, 8 мая, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО), принимающие участие в специальной военной операции, поздравили ветеранов с 79-й годовщиной со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Кадр из видео

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны. Мы, артиллеристы Центрального военного округа, поздравляем вас с 79-й годовщиной со Дня Победы над немецко-фашистскими войсками. Низкий вам поклон за бессмертный подвиг, который живёт в сердце каждого из нас», — говорится в поздравлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887358" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Участники СВО поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

Артиллерийские отметили, что российские военнослужащие идут теми же дорогами, освобождая в рамках спецоперации те же населённые пункты от нацистов и защищая безопасность и суверенитет Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, накануне в Министерстве обороны сообщили, что военнослужащие расчётов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Военные перед отправкой на боевую задачу разместили на боевой машине фотографии своих дедов и прадедов.

В память о героях — участниках Великой Отечественной войны российские военнослужащие выполнили залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами, поразив позиции и нанеся потери личному составу и технике украинских войск.