Гатчина, Ленинградская область, 20 июля, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Бывший глава Вырицкого городского поселения Гатчинского района Ленинградской области Герман Терешкин, ранее также возглавлявший Департамент инвестиционной политики и поддержки инвестиционной деятельности в правительстве Ленинградской области, и четыре его подельника признаны виновными в незаконном приобретении права собственности на несколько десятков земельных участков в поселке Вырица. Об этом сегодня, 20 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По данным следствия, преступная группа действовала в период с 2008 по 2013 годы. Злоумышленники изготавливали поддельные документы на земельные участки, находящиеся в ведении муниципального образования «Вырицкое городское поселение Гатчинского муниципального района», и предоставляли их в регистрационные органы для оформления права собственности на подставных лиц.

Впоследствии земельные участки были проданы, а вырученные деньги участники преступной группы поделили между собой. В результате мошеннических действий чиновника и его подельников муниципалитет лишился нескольких десятков земельных участков, ущерб государству составил порядка 35 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователи отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленобласти при активном участии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели обыски в зданиях правительства региона и администрации Вырицкого городского поселения. Подсудимых признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Экс-главе поселка Терешкину суд назначил 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года. Четырех других фигурантов суд приговорил к реальным срокам. Так, Станислав Петров получил 7 лет в колонии общего режима, Галина Лоскутова — 4 года в колонии общего режима, Дмитрий Щербаков — 3 года 2 месяца колонии, а Юлия Кононова — 3 года в колонии общего режима.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, до ноября 2013 года Герман Терешкин занимал пост главы администрации Вырицкого поселения, а затем три месяца возглавлял департамент инвестиционной политики и поддержки инвестиционной деятельности областного комитета экономического развития и инвестиционной политики, подведомственного вице-губернатору Ленобласти Дмитрию Ялову. В феврале 2014 года чиновник был задержан на своем рабочем месте.