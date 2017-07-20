Санкт-Петербург, 20 июля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. «Сейчас вторая половина июля. На второе воскресенье сентября выборы уже не назначить, все сроки вышли. Они могут быть назначены только на второе воскресенье сентября 2018 года. Но и это уже невозможно, потому что, если их провести, то срок полномочий избранных депутатов будет менее года. А закон этого не позволяет», — сказал Краснянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Напомним, петербургское отделение «Справедливой России» подало заявление в Городской суд, требуя назначит довыборы в муниципалитете Пушкина, МО «Литейный округ», МО №54, №72, «Пискаревка» и «Семёновский». Претензия «эсеров» заключается в том, что ряд депутатов в этих округах сложили свои полномочия, и по закону там должны были объявить дополнительные выборы в период с 11 по 21 июня. Но ни муниципалитеты, ни избиркомы округов таких решений не приняли.

На днях стало известно, что Санкт-Петербургский городской суд не принял к рассмотрению иски «эсеров». Последние увидели в этом политическую подоплеку, а также заявили, что Горизбирком бездействовал, так как «первым должен был обратиться в прокуратуру и в суд с требованием призвать муниципалов к закону». «Но ГИК не только этого не сделал, но и затягивает выдачу нашим юристам документов, необходимых для суда», — заявила руководитель петербургского отделения «СР» Марина Шишкина.

Дмитрий Краснянский же отмечает, что не существует закона, который бы обязывал или давал возможность Горизбиркому реагировать в подобных случаях.

«Влиять на назначение выборов у нас правовых оснований нет. Если бы у нас была такая возможность, мы бы уже давно были в суде. Как только муниципальный совет что-то нарушает, и мы можем это обжаловать, мы тут же идём и обжалуем. Так было в «Купчино», так было в округе №21 в Калининском районе. Здесь была возможность одна-единственная — у избирательного объединения пойти в суд», — сказал Дмитрий Краснянский.

Он также отрицает, что Горизбирком якобы затягивает выдачу документов «эсерам», напоминая, что в составе комиссии есть и представители «Справедливой России», так что получить любые документы было бы «делом пяти минут». «И никто даже отказывать не будет. Но сейчас они уже никого не спасут», — считает Краснянский.

«Я сейчас вижу больше шума, чем какого-то толка. Если бы заинтересованное лицо сразу бы обратилось в суд после истечения срока на назначение выборов, но это сделали поздно, и, на мой взгляд, провести довыборы ни в этом, ни в следующем году уже нельзя», — добавляет он.