Оренбург, 20 июля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Новая модель для российского рынка будет представлена в четырех модификациях. Появится BMW 6 GT на нашем рынке осенью текущего года.

Виталий Архиреев ИА REGNUM BMW

Анонс цены на новую модель и сроки появления были раскрыты в рамках открытия салона BMW в Оренбурге, который стал шестьдесят шестым салоном бренда на территории РФ. По словам Максимилиана Келльнера, расширение дилерской сети будет продолжаться, но говорить о конкретных сроках открытия и количестве салонов в России Келльнер не стал.

Что касается ожидаемой новинки, то цены на «заряженную» версию «шестерки» начнутся с 3 560 000 рублей. В первые месяцы продаж россияне смогут приобрести бензиновые 630i GT и 640i xDrive GT. Линейка авто с дизельными моторами ограничится 630d xDrive GT и 640d xDrive GT. Максимальная цена новой «шестерки» составит 4 590 000 рублей.

Виталий Архиреев ИА REGNUM Максимилиан Келльнер

Вполне вероятно, что пакеты опций и комплектации новинки для рынка РФ со временем будут расширены.

В качестве силового агрегата называются двигатели Twin Power Turbo в комплекте с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач Steptronic.

Объем багажника BMW 6 GT составит 610 (1800 при сложенных сиденьях) литров. А в перечне систем безопасности значатся: ABS, DSC, фронтальные и боковые подушки безопасности, надувные шторки спереди и сзади, динамический круиз-контроль с функцией ограничения максимальной скорости, а также дополнительный функционал, который будет предлагаться в качестве опций.