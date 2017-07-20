Курск, 20 июля, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Причина проблем при реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Курске в том, что с жильцов собирают недостаточно денег. Как сообщает портал 46tv, об этом заявили представители регионального Фонда капремонта 19 июля в ходе «круглого стола» по проблемам капремонта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капитальный ремонт

В Фонде считают, что взнос нужно поднять минимум до 12 рублей за квадратный метр, а владельцы квартир, желательно, должны платить вдвое больше — по собственной инициативе.

«При анализе и при установлении взноса на капитальный ремонт минимальный необходимый взнос колеблется в среднем порядка 12−15 рублей. Сейчас взнос составляет 7 рублей 53 копейки. То есть мы сейчас программу реализовываем, но в дальнейшем без финансовой поддержки федерального бюджета, возможно — областных средств, увеличения взносов на капитальный ремонт по отдельным видам домов, финансово мы эту ситуацию должны будем менять. Собственникам никто не ограничивает сверхустановленный взнос на капитальный ремонт, принять решение и оплачивать не 7,53, а 23,53», — цитирует издание слова замдиректора регионального Фонда капремонта Артура Иванова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области. Деньги, поступившие на счет фонда — более 20 миллионов рублей, — были переведены на счет некого общества с ограниченной ответственностью.

Не так редки жалобы на некачественный капитальный ремонт. Издание «Друг для друга» собрало случаи, только по счастливой случайности не закончившиеся трагедиями.

«Например, в одном из домов рабочие устроили пожар, в другом из-за замены системы отопления всю зиму в квартирах было холодно, хотя прежде такой проблемы не было. По ряду адресов после капремонта стали протекать крыши… На улице Чернышевского работники подрядной скинули на землю мешки с керамзитом. Несколько наполненных мешков повисло на сломанных ветках дерева, и теперь они представляют серьезную опасность для людей», — сообщает местное СМИ, отмечая также, что работы ведутся с нарушениями техники безопасности.

«То, что о технике безопасности, подрядчик не заботится, жильцы поняли, когда рабочие пытались спустить с крыши при помощи веревок бетонную плиту весом около сотни килограммов. Веревка оборвалась и плита рухнула на балкон первого этажа. Только чудом никто не пострадал. Кстати, в момент, когда производились работы, территория не была огорожена».

Проблемы возникают не только непосредственно на месте работ, но и при расчетах. Например, в квитанциях за июнь некоторым горожанам приписали задолженность за май 2017 года, хотя взносы они исправно оплачивали. В Фонде это объяснили «техническим сбоем в процессе электронного обмена информацией о поступивших платежах с банком», извинились и обещали сделать перерасчет в июле.

Напомним, весной 2017 года руководитель регионального фонда Виктор Бобрышев уволился, на посту его заменил Руслан Шевченко. В июне на Шевченко было совершено нападение: в подъезде собственного дома его избили неизвестные.