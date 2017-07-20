Санкт-Петербург, 20 июля, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин готов повторить свой «стадионный» опыт и ускорить строительство станции метро «Беговая» личным переездом на стройплощадку. Эксперты полагают, что необходимость раз за разом включать «ручной режим управления» демонстрирует слабость менеджмента.

Https://t.me/IgorAlbin Игорь Албин на стройплощадке новой станции метро

Игорь Албин выразил готовность переехать на строящуюся станцию метро «Беговая», если отставание от графика ее строительства не будет ликвидировано к сентябрю, чтобы лично контролировать ход работ. Такое заявление, по сообщениям СМИ, Албин сделал 20 июля на совещании по поводу строительства новых тоннелей и станций Невско-Василеостровской линии метрополитена.

Вице-губернатор также прозрачно намекнул, что у других ответственных чиновников могут возникнуть карьерные трудности, если дело дойдет до такого сценария.

Напомним, станции «Беговая» и «Новокрестовская» расположены на строящемся продолжении Невско-Василеостровской линии, которое свяжет Васильевский остров с Крестовским островом и Приморским районом. «Новокрестовская» располагается в непосредственной близости от стадиона «Санкт-Петербург».

Осенью прошлого года Игорь Албин уже практиковал метод включенного наблюдения на стадионе на Крестовском острове. Он не только перевёз туда собственный рабочий кабинет, но также запретил покидать арену представителям генерального подрядчика и ряда других структур, связанных со строительством «Зенит-Арены», как тогда именовался новый стадион.

«Невыездными» на время стали тогдашний заместитель гендиректора «Метростроя» Николай Александров, гендиректор «Водоканала Санкт-Петербурга» Евгений Целиков, заместитель гендиректора по проектированию КБ ВиПС Владимир Павлов, замдиректора СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Сергей Милославский, еще один представитель «Метростроя» Павел Мозеров и эксперт аппарата вице-губернатора Дмитрий Саматов.

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Опрошенные ИА REGNUM эксперты отдают должное трудоголизму вице-губернатора и его готовности к самопожертвованию, но отмечают, что такими действиями Смольный расписывается в своем управленческом бессилии.

«В военных кругах говорят, что хорошая армия — это такая армия, которая может функционировать и без главнокомандующего, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Александр Конфисахор. — А у нас получается, что на каждые десять строек должно быть десять вице-губернаторов, чтобы каждую стройку контролировать в ручном режиме».

Задача власти — построить отношения с подрядчиками и исполнителями так, чтобы все прописанные в договорах условия соблюдались, и в данном случае эта задача очевидным образом не решена, добавил политолог.

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Пребывание вице-губернатора на стадионе имело два позитивных последствия — воровство в присутствии большого начальника сокращалось, а темпы работ ускорялись, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава компании «Ленспецстрой» Дмитрий Астафьев.

В той ситуации Албин, который не является профессиональным строителем, вёл себя как политрук или комиссар, но в случае с метрополитеном положительного эффекта не будет, потому что в данной ситуации проблема не в деньгах, а в решении более сложной технической задачи, добавил Астафьев.

Напомним, продолжение Невско-Василеостровской линии со станциями «Новокрестовская» и «Беговая» должно быть сдано в эксплуатацию весной 2018 года, чтобы обеспечить перевозку зрителей матчей чемпионата мира по футболу.